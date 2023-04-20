許多水果、茶葉、咖啡含有單寧酸，當這些食物和飲料進入胃中，單寧酸會與胃酸相互作用，在胃裡凝結成塊，造成消化不良，嚴重時會造成胃痛。對此，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，雖說適量攝取不會出現問題，但胃本身消化能力較弱的人要格外注意。

洪泰雄在臉書粉專發文指出，單寧酸是一種存在於許多植物中的化合物，包括茶葉、咖啡、葡萄酒、柿子等，當這些食物和飲料進入胃中，胃酸會和單寧酸相互作用，形成一種凝結物質，稱為單寧酸凝集物，這些凝集物在胃中容易沉澱，形成類似沉積物的結塊，進而導致消化不良和胃痛的發生。

洪泰雄提醒，水果中含有單寧酸的種類不少，像是蘋果、梨子、桃子、李子、柿子、石榴等水果，不過整體而言，水果中的單寧酸含量較低，通常不會對人體產生太大的影響，除非攝取過量或者胃本身消化能力較弱；再者，水果中的纖維素和果膠等成分也可以幫助消化，減少單寧酸凝集物在胃中的沉積。因此，一般情況下，水果不太會引起嚴重的胃部不適。

洪泰雄表示，除了過量攝取，遺傳基因也可能會影響個體對單寧酸的敏感度，有些人因為基因的關係，更容易產生胃部不適的反應，尤其是感到胃部不適或有其他不適症狀者，就盡量少吃這類食物，確保健康。