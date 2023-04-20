五一有你就有力！新竹縣政府20日辦理「112年新竹縣慶祝五一暨模範勞工表揚大會」，頒獎表揚46名縣級模範勞工、20名模範外國勞工，並首度表揚3名績優身障勞工，會中也特別表揚超額進用身障勞工模範企業、模範勞工志工及績優調解委員。縣長楊文科肯定獲獎勞工朋友在工作崗位的卓越表現和辛勤付出，強調縣府會持續精進勞工相關福利照顧和工作環境改善等措施，給予勞工朋友最好的照顧，與各行各業的勞工朋友攜手創造新竹縣的榮景。

楊文科說明，縣府每年補助縣總工會將近900萬辦理勞工教育訓練及各項活動；也補助縣總工會行政業務經費90萬元，協助推展各項業務。他也兌現競選政見，頒發縣級模範勞工6000元獎勵金。另外，縣府去年也開辦勞工大學，得到勞工朋友熱烈的迴響，全年度參訓人數超過2400人，今年再將原本的80堂課增加一倍到160堂課，以勞工就業需求為導向，規劃「數位充電、創新創業、職業體驗、職涯發展」等4大面向的課程，希望能嘉惠更多勞工朋友。

勞工處介紹今年獲獎的模範勞工事蹟，其中服務於新竹縣成衣服飾整理加工業職業工會的葉美玉小姐，積極參加政府辦理的教育訓練課程，陸續取得乙級、甲級技士證照，目前擔任勞動部服飾製作修改班講師。另外服務於花王（台灣）股份有限公司的黃清河，工作年資長達36年，每日競競業業，貢獻專業技能，目前擔任主任一職；還有身障模範勞工張秋蓉目前任職於喜歡你餐坊Sefun caf'e 竹北勝利店，已服務8年以上，點餐、結帳、餐飲製作及顧客服務都難不倒她，張秋蓉很開心得到模範勞工的肯定，將更有信心地朝自己的夢想前進。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長林淑媛也到場恭賀肯定獲獎的勞工朋友，稱讚他們在各自的工作崗位、各個角落，兢兢業業地努力付出，台灣才能不斷創作經濟奇蹟、共享經濟果實。