林書豪。(YOYUU提供)

34歲華裔球星林書豪當年掀起「林來瘋」風靡全球，今年1月他加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，短短時間表現超亮眼，近日他再交出18分、19助攻、9籃板的準大三元成績，帶領鋼鐵人拿下隊史最長的6連勝，排名躍升第5，成功讓鋼鐵人擺脫墊底的泥沼。

林書豪效力於新北國王的弟弟林書緯也表現不俗，最佳球員票選緊追哥哥之後，「兄弟對決」成為萬眾矚目的熱話題，不過職業再創高峰的林書豪野心不僅於此，近日他宣布加入服飾品牌YOYUU成為合夥人之一，回顧他的人生重大階段，其實早與該品牌有連結。

球場上的林書豪進攻、防守、組織判斷皆發揮領袖魅力，球場下的林書豪則與YOYUU主理人盧毅及同樣是合夥人的已故藝人高以翔交情深遠。YOYUU於2019年上市，林書豪當時便現身力挺並「穿YOYUU西裝尬舞」。

2022年林書豪因個人原因離開北京首鋼，但仍堅持完成當時YOYUU和北京首鋼的聯名合作。聯名合作後，林書豪與主理人盧毅達到共識，情義相挺表明YOYUU對他意義重大，因YOYUU著墨在「時尚」、「潮流」及「機能」，高性能、舒適的面料版型可穿梭於日常休閒及正式的社交場合，深受運動員喜愛，身為運動員的林書豪喜歡YOYUU的風格之外，也十分認同其理念與價值觀，因此他希望決心一同將這個品牌發揚光大。

自YOYUU創立後，林書豪每個人生重大時刻皆有它的參與，不論是在NBA、北京首鋼隊、到P. LEAGUE+打球，賽前亮相或賽後記者會都能看到他穿著YOYUU，甚至在婚禮，林書豪也穿上YOYUU為他設計的新郎禮服，與新娘頭紗花紋相呼應，不論是事業或是生活，足以見他對YOYUU的情感與信任。

YOYUU名稱發想自中文諧音「游刃有餘」，無論是在健身房鍛煉、騎自行車通勤，還是工作出席會議，YOYUU的機能時尚裝備，提供都會休閒人士在各種氣候與場景條件下得以自由切換，自信表現並且自在有餘。高性能的舒適面料特別受運動員喜愛，結合科技和未來感，打造一個新的動態生活方式，如水般無形無相，能流動、融合，亦能沖擊。未來林書豪也計劃和品牌跨界設計，開發YOYUU時尚的更多面向。