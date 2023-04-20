北富銀表示，運用「鷹眼模型」等相關科技技術，去年全年阻詐成功件數達395件，阻詐金額約新台幣2.5億元；今年截至第一季，阻詐成功件數已達75件，阻詐金額近新台幣8千萬元。

北富銀表示，鷹眼模型涵括40餘種動態交易風險變數，可透過AI智能找出案件共通性及可疑指標，自動對異常帳戶進行判讀和警示。自2022年7月起落地應用迄今，已確定鷹眼模型能有效提高詐騙偵測率，原先可疑帳戶的偵測方式是透過人工查對大量報表，不僅耗時，且僅有約0.12％的精準度；但使用「鷹眼模型」後，命中可疑帳戶的精準度大幅提升至71.40％，為原先的595倍，作業時間更減省89倍，最早可在2周前即預判出可疑帳戶交易，發揮早期阻詐效益。

同時，北富銀長期關注詐騙防制，積極落實行員防詐訓練及增強各項內外防詐機制。根據金管會統計，2022年全體銀行警示帳戶數較前一年增加35.18％，北富銀由於應用鷹眼模型，有效提升可疑帳戶偵測率，2022年警示帳戶數與前一年相比逆勢降低近14％，展現良好的詐騙防制成效。

北富銀進一步指出，目前已將鷹眼模型應用於全台分行、ATM及網路銀行、行動銀行等多種服務通路，為全行800萬客戶、每日千萬筆交易提供24小時全年無休的偵防保護，只要系統偵測到疑似異常轉帳或提領的行為，該行就會立即友善提醒客戶，提醒客戶提高警覺，並逐步把防詐意識融入日常生活中，以達到全民防詐終極目標。