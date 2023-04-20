日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，從評價面觀察，亞洲非投資等級債未計利息的價格僅約62.82美元、相對100美元票面仍處低位，另亞洲非投資等級債指數的利差為886點、殖利率為11.89％，皆大幅高於5年平均值，亞洲非投資等級債評價便宜。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，近一個月亞洲非投資等級債券指數表現，東南亞地區相對有撐。印尼製造業保持溫和復甦並穩步增長，其採購經理人指數（PMI）顯示企業增加採購活動且生產受惠新訂單增長、使經濟持續擴張，此將有利煤礦、金屬等原物料廠直接受惠；越南國家經濟基本面強勁、持續擁有升評契機，可觀察主權相關標的表現。

此外，工業化進程推動對能源和電力的需求，亦可關注其電力產業債券；印度年度預算將資本支出提高33％，以創造就業和基礎建設為要務，並將帶動經濟成長，預期基建對鋼鐵等金屬需求仍大，可留意鋼鐵及金屬採礦公司債標的表現。