好丘提倡回收二手紙提袋並推貝果買一送一優惠。（好丘提供）

因應環保與健康的市場潮流，大成集團NEO Foods新創肉與Gino Green 22日、23日於未來市集搶先推珍珠丸子、海鮮餅、韓式雞丁三款全新的植物肉與植物海鮮，讓民眾一飽口福，更祭出活動打卡送Gino Green蔬食餐廳折價卷，現場還有闖關活動加碼送限定扭蛋神秘大獎。貝果品牌好丘則推22日世界地球日當天，每間門市前50名，攜帶10個乾淨二手紙提袋到店回收的消費者，就可獲得貝果買一送一優惠加綠色好禮。

有鑑於有限的海洋資源，植物海鮮成為全球植物肉大廠發展研發重點。大成NEO Foods新創肉研發的海鮮餅，內含仿真蝦的植物蝦肉，口感Q彈有嚼勁，富含膳食纖維，擁有蝦肉口感也吃的到健康；植物肉珍珠丸不同於一般珍珠丸使用豬絞肉，加入特製植物成分海鮮漿、蔬菜，標榜鮮味不流失。搭上韓國飲食流行風潮，韓式雞丁使用獨門韓式醬汁、辣中帶甜，不同於一般油炸處理，以蔬果煨煮方式入味，搭配鮮嫩多汁植物肉雞丁，口感細緻不柴。

據環保署統計，台灣每人每年使用超過660個購物袋，若未妥善處置可能汙染海洋，22日世界地球日當天，好丘每間門市，前50位攜帶10個二手紙提袋到店回收的消費者，即可獲得貝果買一送一的專屬優惠乙次及綠色好禮。品牌也持續推出「友善貝果系列」，選擇當季的友善食材，以實際行動力挺有機、在地小農。