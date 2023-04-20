富邦產險總部大樓於2022年1月啟動拆除重建，為積極呼應富邦金控Run For GreenTM精神，在大樓拆除過程中，創世界首例導入UL2799廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）認證的分類回收機制，最少化廢棄物及最大化回收可用資源，達成循環經濟之目標，成為全球第一個獲得UL2799金級認證的營建拆除工程。

富邦產險總部大樓工程獲UL2799廢棄物零填埋金級認證，今舉辦頒證儀式，UL Solutions測試檢驗認證事業群消費性產品全球資深副總裁Ghislain Devouge親自來台頒授證書，由富邦產險總部大樓業主，即富邦產險總經理賴榮崇、富邦證券總經理郭永宜代表領證，肯定富邦落實環境永續的努力與用心，再次成為業界標竿。

賴榮崇表示，富邦產險總部大樓於2020年11月通過危老重建申請核准，去年開始拆除作業，為減少噪音、振動及空氣污染，不惜重資採用切割拆除工法；為避免拆除所產生的可再利用資源被任意棄置，特別洽詢國際循環經濟認證的機制，希望依據國際最高標準的作法，兼顧實質追蹤拆除之營建廢棄物的流向，透過UL2799的分類機制，建立材料後續再利用軌跡履歷。

以分類、轉化及再利用的方式，促使廢棄物填埋及焚化量最小化。富邦產險總部舊大樓拆除物總重1953.8萬公斤，共有12類可用資源，其中以RC混凝土為最大宗，佔96.36％，本次以「轉化率98％」獲得UL2799廢棄零填埋金級認證，呼應富邦金控Run For GreenTM精神，邁向2050年淨零碳排願景。

郭永宜指出，富邦產險總部大樓取得「UL2799廢棄物零填埋金級認證」，是對身為業主的富邦證券在環境永續努力的肯定。富邦產險總部大樓從「拆除」開始，透過廢棄物再利用實踐循環經濟；在「新建」設計上，導入最新節能環保概念，是富邦落實環境永續的最佳典範。

此外，富邦證券也將持續推動ESG永續工程，運用核心職能發揮金融影響力，包括推出ESG相關商品、輔導對環境永續有益之企業進入資本市場及投資綠色金融商品等，並積極建立低碳營運模式，例如更換節能設備、綠電採購等，致力綠色轉型，邁向永續未來。

Ghislain Devouge表示，富邦產險總部舊大樓拆除工程取得全球第一個UL2799廢棄物零填埋金級認證，透過UL2799以科學為本的認證流程，專案過程展現出專業的管理流程及透明的數據來源，提供建築廢棄物轉化的最好示範；他期許，富邦可以將這樣的成功模式導入集團大樓的營建案，推展營建業廢棄物轉化提升的趨勢，UL Solutions身為國際公正第三方驗證單位，也樂於共同帶動產業物料循環的理念。

UL Solutions為安全科學領域的全球專家，提供測試、檢驗與認證服務，以支援客戶的產品創新與業務成長。UL2799為廢棄物零填埋認證，富邦產險總部大樓於UL2799要求下落實廢棄物系統化分類、減量、轉移回收再利用與具能量回收的焚燒等用途，其餘無法轉移的廢棄物則記入掩埋處理途徑，執行過程需精確追踪和管理廢棄物，以確認廢棄物拆除後材料資源的流向，達成最大化資源循環再利用目標。

富邦產險總部大樓預計2026年完工，結合富邦金控實踐ESG願景，以前瞻性的「綠建築」概念設計地上27樓，地下5樓的商辦大樓，導入最新的節能、智慧、環保概念，規劃透過綠建築之建材、環境周邊綠化、基地保水、室內日常節能等設計，以取得LEED鉑金級、綠建築及智慧建築鑽石級標章為目標。