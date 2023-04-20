台灣出版社八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴陸探親後，在上海據傳遭秘密拘捕，陸委會副主委詹志宏20日證實相關消息，強調「人是平安的」，感謝大家對這個案子的關心，但要尊重跟體諒家屬的意見，目前不便對外詳細說明細節。

詹志宏20日主持陸委會例行記者會被問及相關問題時表示，政府這段時間一直都在關注這個案子的發展，最重要的是我們為家屬提供了最貼切的關懷與協助，非常謝謝大家對這個案子的關心。至於詳細的情況，我們要充分尊重家屬的意見，目前不便對外詳細說明。

媒體持續追問相關細節，問家屬是否有跟陸委會陳情，及我方是否有跟對岸聯繫，詹志宏持續以「尊重家屬意見」為由，未透露更多細節，但強調「人是平安的」，而兩岸歷來有非常多的個案，這不是首例，政府都會第一時間詢問與尊重家屬的意見，並持續協助。

八旗文化是讀書共和國出版集團屬下的出版社，總編輯富察在3月初回大陸後失去消息，跟公司也沒有任何聯繫，臉書停在3月初沒有更新。作家貝嶺今日告訴媒體，他從上海文化界友人得知此消息，據他了解，大陸國安跟國保都有介入。