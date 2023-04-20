前北市刑警大隊偵查第8隊薛姓隊長，去年2月2日大年初二，為搭機返回澎湖過節，竟請同仁代簽退勤，遭內部同仁檢舉，現已因不適任擔任主管，調整至警察局擔任警務正一職，本月6日，薛以及同仁等3人至士林地檢署說明，檢察官依偽造文書罪，諭令薛30萬、張姓偵查佐1萬交保、顏姓小隊長限制住居。

2線3星薛姓隊長過年期間值班，早上9點簽入後，原預計要在隔天早上9點簽退，但他為了返回澎湖與家人過節，竟提早半小時離開辦公室，並交代同仁幫忙代簽，他自己先前往松山機場搭機，同仁9點多幫薛簽出。

薛請同仁代簽遭內部同事蒐證，除向督察組檢舉，又向地檢署告發偽造文書罪，案經政風人員調查，薛辯稱臨時接到線報，查察年節賭場情資，來不及返隊親簽，並沒有違法惡性以及不法所得。

警界人士表示，依內部規定如果薛不簽，可以事後請假，最嚴重只有申誡處分，但請同仁代簽就涉及刑法偽造文書，不只有行政處分而已，而薛3月9日調整職務，遭到拔除隊長職位，減去主管加級、刑事加級等津貼，後續又將面臨刑事處分。