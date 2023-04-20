立法院內政委員會今天初審通過「海洋汙染防治法」修正草案，增訂海委會得徵收海洋汙染防治費及設置海洋汙染防治基金，由原油進口等業者繳納，專款支用於全國海洋汙染防治與應變措施、清除及處理等工作。

立法院內政委員會今初審通過「海洋汙染防治法」修正草案，其中，為了處理管轄範圍內的海洋汙染緊急事件，直轄市、縣市主管機關應該訂定海洋汙染緊急應變計畫，並且報請海委會備查。

初審條文明定，海委會應該徵收海洋汙染防治費，包括經中央主管機關許可從事海洋棄置者；在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油或其他經中央主管機關公告指定物質的進口業者；以及從事海域工程或利用海洋設施達海委會公告規模者。

條文也增訂，海洋汙染防治基金應該專供全國海洋汙染防治與應變措施、清除、處理及其他有關海洋汙染防治工作，包括發生汙染海洋或有汙染海洋之虞時，各有關機關採取應變措施、清除及處理所需費用等。

初審條文也加入吹哨者條款，鼓勵內部員工及利害關係人檢舉不法，授權中央主管機關訂定行政裁罰準則，追繳不法所得利益，民眾檢舉違反本法的行為，經查證屬實可由罰鍰提撥一定比例檢舉獎金。

朝野立委對於海洋汙染的相關罰則金額沒有共識，須送交黨團協商討論，再送院會處理。