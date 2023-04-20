新北市淡水區淡海路一棟民宅3樓昨晚慘遭祝融，導致三代同堂的8口之家中有4人不幸罹難，檢警今(20日)下午在新北市立殯儀館，對死者遺體進行相驗，初步勘驗發現3人的主要死因是吸入濃煙窒息，而長女因有接受治急救，因此死因為呼吸衰竭。

家屬對此無異議，後續將發回遺體、開立死亡證明書，供家屬辦理後事。