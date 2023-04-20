美國緬因州鄉間小鎮週二（18日）傳出4死3傷槍擊案，槍手先在一處住家槍殺雙親與父母的兩名友人，再轉往一處交通繁忙的高速公路掃射後落網。警方說，兇嫌犯案前才出獄沒幾天，案發前他曾在臉書直播哭訴傷心事。

美國緬因州鄉間寧靜小鎮19日接連發生兩起槍擊案，4死3傷。

《紐約郵報》週三（19日）報導，緬因州警察局總警監羅斯（Bill Ross）週三向媒體說明調查進度。34歲兇嫌伊頓（Joseph Eaton）上週五剛服完近2年刑期出獄。當初入獄罪名是嚴重暴力傷害罪（aggravated assault）。

出獄當天，伊頓的母親辛西亞（Cynthia Eaton）還駕車去接他出獄返回位於緬因州西南部鮑登鎮（Bowdoin）住家。豈料，伊頓出獄第5天就犯下這起冷血兇殘的兇殺案，令小鎮居民3000人震驚心痛。

羅斯說，當地時間週二上午9時21分，薩加達霍克郡（Sagadahoc County）接獲報案電話，鮑登鎮一戶居民的友人走進民宅後驚見一具屍體。

警方到場查看，一共4人死亡，其中3人陳屍屋內，包括屋主夫婦72歲的羅伯特（Robert Eger）、62歲的派翠西亞（Patricia Eger），還有兇嫌的62歲母親辛西亞。兇嫌的66歲父親大衛（David Eaton）倒臥在住宅附近一間穀倉死亡。4人均死於槍傷，法醫辦公室判定為他殺，但目前還無法確定死亡時間是週二上午或更早之前。

美國緬因州295號州際公路雅茅斯（Yarmouth）路段19日有人開槍掃射，經查與當天另一起民宅凶殺案是同一人所為。（圖／美聯社）

緊接著在上午10時30分左右，上述案發地點以南約25哩處、295號州際公路雅茅斯（Yarmouth）路段南向車道與1號國道地下穿越道附近，警方緊急處置一起槍擊現場，共3人受傷，其中1人傷重未脫險。

上午10時50分，警方在公路掃射地點附近樹林逮捕兇嫌伊頓。緬因州最大城波特蘭（Portland）警局重案組幹員負責偵訊，伊頓坦承殺害雙親與父母的朋友、上公路開槍，警方尚未發布可能的犯案動機，但已控告4項謀殺罪名，伊頓現於監獄監禁中，警方尚未針對公路掃射犯行控以罪名。全案由警方持續調查，他如何取得槍枝、以誰的車輛作案尚不得而知。伊頓在緬因州、佛州、堪薩斯州均有重罪案底，不得擁有槍枝。

The Maine Wire has discovered an emotional video Bowdoin shooting suspect Joseph Eaton posted to Facebook less than 24 hours before he allegedly shot and killed four people. pic.twitter.com/1sBuolOoIR — The Maine Wire (@TheMaineWire) April 19, 2023

他週一才透過臉書直播，聲淚俱下請求原諒，同時埋怨無人同情。他自稱受昔日創傷折磨，包括遭人猥褻，但「很多人看到我只覺得『又一個渾球』、又一個搞不定自己的傢伙……這些人自稱基督徒，卻不肯原諒別人或了解他人有何經歷。不給別人第二次機會還自稱基督徒，有道理嗎？為何不能慢慢來、試著好好了解？恨一個人有什麼好處？」，言談間情緒激動。

伊頓說：「我只需要別人原諒我以前的作為，我受創傷折磨很久了，我沒跟人提過，別人對我猥褻之類的。這種事會毀掉一個人」。