雲林縣家扶中心寄養家庭林進財、張惠釵夫婦，17年來照顧14名寄養兒童少年，其中數名孩子有多重障礙、中度身障、癲癇，目前照顧2名發展遲緩孩子，夫妻輪流全天候守護孩子，半夜送孩子就醫是家常便飯，但2人不以為苦，視為自己孩子付出愛心與耐心，「慢飛孩子的守護神」獲選衛福部全國績優寄養家庭。

張惠釵17年前因看到媒體報導1則兒童被虐待新聞，起心動念加入雲林家扶擔任寄養家庭，丈夫林進財很認同妻子的愛心，2人一起成為更多孩子的爸爸、媽媽，2名女兒也深受影響，把每名寄養兒少都當成自己的兄弟姊妹，一家有時5人、有時6人，生活過得開心熱鬧。

「每個孩子都有無限的可能」張惠釵說，有幾個寄養孩子很好動，不時爬櫃子、桌子，她從中看見孩子的優點，引導孩子藉由運動適時放電，把「好動變成喜好運動」；面對個性內向的孩子，則陪伴他遊戲，說故事給他聽，引發他對世界的好奇與想像，逐步融入人群中。

張惠釵也照顧過多重障礙、中度身障、癲癇的孩子，有些孩子須長期服藥，每天要準備多種不同藥物，並記錄服藥後狀況，半夜若孩子情況不對，就要馬上就醫，但張惠釵不以為苦，「歡喜做，甘願受」，認為愈多的挑戰，帶來愈多的同甘共苦，讓她與孩子更親密交心。

張惠釵說，目前照顧2名孩子，分別是幼兒園中班的小家（化名）、小班的阿福（化名），皆有發展遲緩情況，除了按時帶他們去醫院參加語言、認知與職能療育課程，為了增加生活上的刺激，家中還準備許多繪本、玩具，讓孩子隨時可以快樂學習，「寄養家庭的愛超乎想像，歡迎大家加入」。