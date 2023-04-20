土耳其首都伊斯坦堡，本週二（18）被一朵超級厚又寬的積雨雲所籠罩，這個雲層實在太厚了，以致於完全遮蔽了陽光照射，使得這一個大都會陷入一片黑暗中，在大約5分鐘的時間裡，土耳其最大城市有如黑夜一樣。

Yesterday Istanbul was suddenly covered by a giant black cloud up to ten kilometers in size. The Sun was not visible for 5 minutes and the city became dark, as if at night. pic.twitter.com/tr8CDZDbMY — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) April 19, 2023

據《土耳其郵報》（Turkey Posts）19日報導，原本早上在伊斯坦堡的晴天變成了中午的傾盆大雨。就在暴雨之前，厚重的雲朵突然籠罩了整個城市。這一天變成了黑夜」一朵高度厚達7公里的積雨雲遮蔽了太陽長達5分鐘。

這是對於土耳其來說相對罕見的乳狀積雲（Mammatus Clouds），通常出現在海洋和大海岸線上。在這種雲朵中，光滑的圓形隆起物形成在雲塊的底部，這些蓬鬆的隆起物形成了一種美麗的景觀。特別常出現在美國和澳洲，這種雲朵也可以在土耳其看到，但近年來觀測到的次數非常少。

根據維基百科補充解釋，在積雨雲下方形成的乳狀型積雲，是當下降氣流當中溫度較冷的空氣與上升氣流中溫度較暖的空氣相遇，就將形成像一個個袋子形狀的乳狀形雲。