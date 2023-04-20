高雄忠孝夜市爆出超噁攤販！有民眾檢舉位在夜市內的一家豆花攤老闆將使用過的塑膠杯，放入一旁的水桶內清洗，洗完拿回檯面上重複使用。高市衛生局獲報後前往稽查，發現該攤販還有圾桶未加蓋、食材未覆蓋等缺失，依法勒令業者停業，實改善後複查合格方可再營業。

有民眾爆料忠孝夜市內的某豆花攤販，將客人食用完的塑膠杯回收後將未食用完畢的食物倒掉，接著將塑膠杯放入一旁的水頭「過水」，再用攤販檯面上的抹布擦拭杯子，隨後將杯子蓋上，放回攤販上。

衛生局獲報後前往攤販稽查，發現攤販所做的噁事竟多到不行，除了使用回收杯子一事待查外，還發現了垃圾桶未加蓋、食材未覆蓋等食安缺失；因此衛生局依食品安全衛生管理法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，責令確實改善後複查合格方可再營業。

衛生局表示，依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第5條第1項規定，免洗餐具用畢應即丟棄，針對相關違規情節正進行釐清中，若查證屬實，衛生局將依違反食品安全衛生管理法裁罰。