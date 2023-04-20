金盞花花海在竹北也看得到。新瓦屋今年首次與那羅灣休閒農業區合作，種植約2500株金盞花，將尖石特色花季移師竹北。園區內也推出相關手作體驗活動，即日起至5月14日每個周末皆可預約體驗，歡迎民眾報名實地探索，品味新竹縣春日裡的獨家浪漫。

新瓦屋生態教育園區約1分地，依時序種植不同作物，還原客家農村景致。文化局長李安妤表示，過去多種植水稻等糧食作物，因應水情今年首度嘗試種植金盞花，目前盛開中，黃澄澄燦爛無比，花期預估可延續到5月中旬。

不只花海迷人，園區內的日日風味所、藝起玩美術及捻花惹草應用所等特色店家，也合作串連以「花見新瓦」為主題，推出一系列精彩遊程，希望讓來訪的民眾體驗金盞花療癒之旅，親近自然感受大地。

「花見新瓦」系列活動採網路報名，假日套裝遊程即日起至5月14日的每個周末的上、下午可預約體驗（4月29、30日僅開放上午場），活動內容包含花田巡禮帶您認識金盞花與採集，所採花朵可帶回自用或兌換紀念茶包、金盞花小卡與浸漬油手作體驗，可加價升級為花圈或花束，或另購買材料包，及品嚐金盞花特製飲品及點心等。目前也規畫5月20日舉辦花田派對，活動詳情於4月底前陸續發布。

文化局提醒，新瓦屋金盞花季期間非工作人員及預約者請勿進入田間，共同維護生長，4月底前也歡迎至尖石鄉那羅部落走走，體驗一望無際山谷裡的金黃花海的拍照祕境。