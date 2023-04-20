民進黨國際事務部及青年發展部將於4月30日第三度舉辦「2023全國高中職國際知識競賽」初賽，黨主席賴清德拍攝宣傳影片，為鼓勵高中職生報名喝下加了三色豆、黑松沙士等「五味雜陳」特調飲料。

民進步黨今宣布「2023全國高中職國際知識競賽」初賽，開放報名並公布第三支宣傳影片，國際部主任兼發言人謝佩芬表示，有別於前兩支影片，突襲鄭朝方市長和蔡培慧委員，新推出的這支影片，由國際部美籍實習生富凱峰Chris化身主持人，讓民進黨主席賴清德及謝佩芬兩人搶答。

謝佩芬表示，影片一開始，兩人面前即擺放數杯神祕飲料，主持人宣布，獲勝者可為對方準備「愛心特調」。賴清德見狀笑說「謝佩芬一定要輸，要有職場倫理」，謝佩芬則說如果這樣，她就不玩了，逗得賴清德哈哈大笑。面對賴清德「主席的命令」，謝佩芬實則緊張到開始示弱求饒，強調兩人同為哈佛畢業，拜託「學長」手下留情。

主持人以賴清德的英文名字William出題，詢問哪位美國總統的名字不是William？賴清德與謝佩芬雙雙答錯。但賴清德在解題時提及，Bill其實就是William。

第二題是賴清德的愛好棒球出題，賴清德受邀為日籍球星大谷翔平的新書寫序，賴清德聽到問題時，露出極為開心的笑容，卻答錯哪一個「不是」大谷翔平，賴清德知道自己答錯後，反而露出「粉絲」般燦爛的笑容。

賴、謝同為哈佛大學畢業，被問到哈佛相關考題，要兩人指出哪張圖片是校內著名的約翰•哈佛（John Harvard）雕像。雙方完美秒答，更自豪說：不用考慮，證明確實都是哈佛畢業。第四題則延伸上題，雕像上所刻的「約翰•哈佛」、「創辦人」、「1638」三行字，其實都是謊言。賴清德笑說，他剛入學時，曾照傳言摸過約翰•哈佛雕像的左腳尖，以確保All Pass，兩人大笑。

由於兩人平手，必須須互相為對方製作「愛心特調」。 賴清德「勇敢」喝下謝佩芬加了三色豆、川貝枇杷膏、蘋果西打、黑松沙士、鳳梨汁，還加了一片鳳梨的飲料，賴清德嚐了一口特調，笑說「五味雜陳」。

來自美國、主修國際關係、現於民進黨國際部實習的「2023WQC大使」Chris說，自己因為對國際政治感興趣，想透過國際關係保護民主、捍衛和平，選擇來到台灣交換學生，未來的世界屬於年輕人，歡迎所有台灣的高中職同學，報名參加。

他提到，自己在高中門口發這個活動的傳單時，遇到一位法國老師，她很喜歡台灣，他也鼓勵所有的高中職同學走向世界、幫助台灣。自己擔任影片的主持人，心情非常緊張，但賴清德很聰明，讓他留下很好的印象。