陳竹昇（右起）、羅北安及王琄一起聊舞台劇。（鏡電視提供）

活躍於演藝圈的綠光劇團團長羅北安、金馬獎最佳男配角陳竹昇，日前上鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》暢聊劇場故事。羅北安多次演出超過數十萬人觀賞的《人間條件》系列，其中在《人間條件六》中，羅北安演出中風爸爸的角色，被主持人王琄虧「幾乎整場躺著演」，羅北安則很有感觸的說：「演出這場戲，某種程度上也像是我跟我爸爸的和解，特別在他過世之後感觸更深。」

陳竹昇原先在劇團是負責舞台技術設計，像是道具、佈景等，王琄追問：「你這隻千里馬是怎麼遇上伯樂才從幕後轉到幕前的？」陳竹昇馬上指著羅北安，「伯樂就是北安哥哥，是他給了我舞台劇的第一個正式角色」！陳竹昇說，舞台劇奇妙且吸引人的部分在於演員、觀眾在同一個空間裡，「我們把同一個感情，不論是開心或悲傷，一起昇華，然後離開，會獲得另一種感受」。

此外，陳竹昇也說，舞台劇雖然屬於小眾市場，但經過數十年的洗禮後，台灣的劇團越來越多，大團、小團或各種形態的都有，「不是只有大團存在，現在是百花齊放，這真的是很棒的」！除了羅北安及陳竹昇兩位來賓，主持人王琄也是劇團出身，3人湊在一起聊舞台劇，話匣子開了差點停不下來。