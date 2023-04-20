歐洲去年冬天得益於異常溫暖的冬天，度過俄羅斯斷供天然氣引發的能源危機。日前俄羅斯天然氣工業（Gazprom）喊話歐洲，無法保證下一個冬天依舊溫暖。但能源專家表示，歐盟天然氣儲備已經達到2011年以來新高，歐洲部分地區可望全面淘汰俄氣。

商業內幕報導，歐盟4月天然氣儲備達到2011年以來最高水準，本月初存量達55.7%，較前五年平均值高出20%，而在過去幾周，比例進一步攀升至56.5%。

能源專家希姆森（Kadri Simson）表示，歐盟天然氣儲備已經過半，這代表歐洲能安然度過冬天供暖問題。透過增加可再生能源占比，並進一步使供應多元化，部分成員國有望全面淘汰俄羅斯天然氣供應。

自俄烏開戰後，俄羅斯大幅削減對歐洲天然氣管線輸送，以報復後者對其石油相關產品制裁，隨著替代供應馳援，以及特別溫暖的冬季，歐洲備妥的供應使用有限，預計至今年夏天，天然氣儲備有望達90%。

值得一提的是，歐洲目前仍在大買俄羅斯液化天然氣，是俄羅斯第二大能源供應進口國。

希姆森曾呼籲歐盟政府及企業，暫停與俄羅斯簽署任何液化天然氣合約，結束對俄能源的依賴。但歐盟在液化天然氣基礎設施上，例如明年新增8個再氣化相關設施，實則約十年左右才能發揮影響。

Gazprom周二（18日）表示，歐洲市場的天然氣供應，將受到液化天然氣競爭的影響。