「我每天都痛到覺得會熬不過今天。」在意外中全身40％面積燒傷的美琳，她的臉、上半身深度燒傷，雙手尤其嚴重，只盼能再度恢復獨立生活、回去工作。

全身40％面積深度燒傷的美琳，住院期間陽光社工即前往關懷，安排出院後來到陽光基金會復健，出院時身上還有傷口未癒，脆弱的新生皮膚又常常長水泡，令她疼痛不堪，更打擊她的是外觀的劇變，為了避免旁人過多的好奇和眼光，她戴上帽子、墨鏡、穿上長袖長褲，只希望自己能在陽光幫助下趕快好起來，不再讓家人擔心，恢復獨立生活能力、養活自己。

美琳在陽光歷經長達1年多的復健，至今生活自理能力恢復許多，心口上的傷痛也在一次次心理師的陪伴下漸漸變小，感謝陽光社工在過程中給她的陪伴和實質協助，原本以為陽光是養護中心，但來到陽光發現完全不一樣，治療師很有耐心的回答我的問題，社工陪我回診、申請補助幫忙，「很謝謝有陽光」。

台灣每年有逾500位燒傷朋友正在經歷艱辛的漫長重建之路，陽光基金會臺北重建中心陳偉修主任表示，許多人不知道深度燒傷的皮膚癒合時會疤痕增生與攣縮，嚴重攣縮將導致肢體變形與生活功能障礙，但只要幫助燒傷朋友把握復健黃金期，多數傷友能重回生活常軌。陽光基金會提供燒傷朋友生理復健、心理輔導、經濟補助等服務，邀請民眾捐款支持「燒傷生心理重建服務計畫」。