針對有媒體質疑新北市長侯友宜出訪新加坡招標流程一事，新北市政府今嚴正聲明，「所有招標程序均依照採購法完成，一切合法」，呼籲有心人士放寬心胸，正面看待新北市府擴展城市外交的用心，若不瞭解採購法相關規範，市府願意協助做功課，不要將片面資訊刻意扭曲、張冠李戴誤導民眾。

新北市政府表示，新北市府出訪該項勞務採購案於4月18日依照政府採購法程序完成議價、決標，絕無「先執行預算，再辦理採購」情事，同時依政府採購法的規定，決標資料於決標日起30日內上傳決標公告即可，相關行政作業並無違誤，在採購相關網站尚未能看見本案決標資訊完全合法合理，請有心人士批評前多做功課，別只是自以為略懂就裝懂。

另針對新任議員提出的公文列表相關截圖，真相是這些公文就只是行政公文，根本與本項採購案無關，不知企圖張冠李戴誤導視聽的目的為何，令人感到遺憾。

新北市政府再次呼籲，有心人士勿以政治目的來進行不實言論的散播，以免誤觸法律。新北市府出訪團隊把握在當地的機會，汲取新加坡城市治理經驗，同時行銷新北市的施政成果，一心為城市進步全力以赴，卻遭有心人士一再抹黑、拚命唱衰，不斷汙名化此趟出訪行程，這種阻礙城市與國家發展的作為應適可而止！