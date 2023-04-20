公視《誰來晚餐14》本周嘉賓是知名專業廚師詹姆士，他同時也是節目主持人和YouTuber。詹姆士本身除了能燒得一手好菜以外，對於品味料理也是相當講究與嚴苛。在得知本次拜訪對象是做油飯，詹姆士顯得相當興奮表示：「做油飯這件事情我覺得難度還蠻高的，尤其料理人的個性會影響料理產生出來的味道，或是他的銷售方式，這個我很好奇；跟他碰到面的時候，會是什麼樣的互動我很期待，不知道會撞出什麼樣的火花出來。」

詹姆士對於拜訪家庭的油飯讚不絕口，聊天過程中得知，原來自己也是對方的料理啟蒙老師之一，過去曾拍攝的油飯教學影片是對方一個很重要的學習工具，詹姆士聽到後驚訝表示：「我有教油飯嗎？」其實詹姆士早在2年前，確實曾在自己的YouTube頻道上分享古早味油飯的教學，該影片流量還高達69萬次流量。詹姆士還提到自己的油飯愛店，就在台北行天宮附近，每次只要有經過就一定會特別繞過去買。

詹姆士在節目中被問到屬於他的家鄉味是甚麼？他一聽苦笑直呼「這題難倒我了」。詹姆士解釋因為自己是新竹人，但是在台北長大，所以對於家鄉的定義會比較模糊些。但是詹姆士相當大方地分享自己爸媽有關家鄉味的故事，他表示母親來自嘉義、父親則是新竹人，所以他們家每當要包粽子或是糯米腸時，父母兩人都會分別以自己家傳統的料理方式製作，因此餐桌上就會出現同個料理卻有兩個味道的狀況。

詹姆士記起每次餐桌上出現這樣的狀況時，晚上媽媽都會來問他們哪個比較好吃？詹姆士說：「小時候我們不懂，就覺得爸爸的比較好吃、比較有香氣啊。我媽聽到我們的回答就會哭、很難過這樣。」直到長大後某次詹姆士出國回到台灣，又吃到母親製作的口味較清淡的糯米腸，突然又有新的感受：「我覺得媽媽家的比較好吃，大腸和米香的味道它很明顯，我們講吃它的純粹。」詹姆士的母親在2018年因病過世，他表示現在家裡每次只要包糯米腸，我爸都會包兩種，就是他自己的跟我媽媽的。聽到詹姆士分享這段家鄉味溫馨趣事，讓在場所有人都相當感動。