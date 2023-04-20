大陸商務部新聞發言人束玨婷20日表示，上周中國商務部有關負責人在北京，與美國商務部官員會面，雙方就中美經貿關係，加強兩國商務部溝通和合作，交換了意見。束玨婷證實消息，但未說明訪中方官員身分。

大陸《環球時報》報導，多國政要密集訪中，中國迎來新一輪外交熱潮之下，美國政府頻頻吹風，表達出多名政府官員尤其是經貿官員訪華的明顯意願。

路透社報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比當地時間10日在白宮新聞簡報會表示，美國正與中國就安排財政部長葉倫和商務部長雷蒙多可能的訪中進行溝通。

此前雷蒙多曾多次表達訪中的想法，美國媒體CNBC4月7日引述知情人士消息稱，美國商務部長中國問題高級顧問伊莉莎白．伊考諾米等多名商務部的高級官員，將於本周訪問北京和上海，為雷蒙多今年稍晚可能的訪中行程打下基礎。

在3月初雷蒙多最新一次表達訪華意願後，中國商務部美大司負責人3月8日表示，中美雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多希望訪華持開放態度。