台灣美國商會19日舉辦2023謝年飯，總統蔡英文表示台美貿易額屢創新高，且在21世紀貿易倡議取得重大進展，下一步將探索FTA（自由貿易協定）的機會。國民黨立委鄭麗文今(20日)發文質疑，南韓都和美國簽訂多久的FTA了，台灣到現在才要開始探索機會？那還要等到什麼時候才會簽定、生效？台美FTA是在火星上嗎？2016年蔡政府執政後，整整過了八年，到2023年才站到起跑線上？開放萊豬已經過3年了，還有誰要相信？

鄭麗文表示，南韓從2000年就與多國推動FTA談判，打響FTA卡位戰。甚至早在2007年，南韓與美國簽訂FTA，在2012年3月15日正式生效。南韓都和美國簽訂多久的FTA了？台灣到現在才要開始探索機會？那還要等到什麼時候才會簽定？才會生效？台美FTA是在火星上嗎？蔡英文政府在2020年8月就已經宣布不再禁止含有萊克多巴胺殘留的豬隻進口，多位美國國會議員讚許台灣此措舉，並齊聲呼籲美台洽簽貿易協定。

鄭麗文提到，2020年10月31日，台視新聞報導蔡英文臨時召開國安會議，並以深化台美關係繼續推動FTA經貿協定來當作新聞標題，台灣開放萊豬消息一出，前美國防部印太助理部長薛瑞福也表示：台美雙邊貿易在有限環境下蓬勃發展，現在是推動美台自由貿易協定最佳時機。結果咧？萊豬都吃多久了？台美FTA還在探索？2020年的最佳時機原來是2023年以後？

鄭麗文指出，更不要說台灣周邊其他國家，像是日本已生效的FTA數量有21國，韓國18國，而同為亞洲四小龍的新加坡數量甚至有27國！台灣呢？根據行政院經貿談判辦公室資料顯示：從2004年起，只有巴拿馬、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯和台灣簽訂FTA，而其中尼加拉瓜更是因為和台灣斷交，而台灣和尼加拉瓜簽訂的FTA也隨之停止。只有少少的4國！

鄭麗文強調，台灣不是不知道FTA的重要性，早在2014年，大陸委員會官網就曾針對韓國積極洽簽FTA的事宜發表相關發言，認為相較於韓國積極投入區域經濟整合，台灣表現相對遲滯，應該要奮起直追。結果2016年蔡政府執政後，整整過了8年，到2023年才站到起跑線上？中間還開放萊豬進口，罔顧百姓食安，結果過了整整3年，只是要剛開始而已？蔡英文還記得他任期只剩下1年而已嗎？

只剩一年的蔡英文到底可以為台灣做多少事？鄭麗文直言，又難道，是因為大陸對台灣進行貿易壁壘調查，被外界猜測為終止ECFA的前兆，現在才想搬出美國簽訂FTA探索中？可是蔡開放萊豬喊話已經過3年了，還有誰要相信？這次又要我們吞什麼！吃萊豬、開放萊豬，難道還不夠嗎？