自4月17日起，搭大眾運輸工具可自主決定是否配戴口罩。不過一名女大生表示，日前她搭台鐵時沒戴口罩，竟遭男乘客向車長檢舉，沒想到車長當下超冷靜地回應，「現在已經不強制戴口罩囉」，讓男乘客頓時感到無地自容，還趁著列車抵達車站時，落跑到另一節車廂。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，由於政府近期放寬搭乘大眾運輸工具要戴口罩的限制，她特地嘗試不戴口罩搭台鐵，未料，當列車長在巡視車廂時，突然有一名貌似30多歲的男乘客指著她和列車長告狀，「她沒有戴口罩！」而列車長僅淡淡地說了一句：「現在已經不強制戴口罩囉」。結果當列車開到下一站時，該名男乘客疑似太過羞愧，居然趁機移動到另一節車廂。

貼文曝光後，引來2千多名網友按讚朝聖，留言直說：「都放寬成這樣了，恐慌仔還在亂」、「為什麼大眾運輸工具特別多正義魔人？之前室內解禁就沒遇到這種人」、「還以為是小學生在跟老師打小報告勒」、「敢不帶口罩見人，一定是大正妹」。

事實上，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自4月17日起，大眾交通運輸場所如捷運、公車、客運、台鐵、高鐵等，不再強制規定配戴口罩，改為建議配戴，民眾可適情況決定要不要配戴口罩。不過指揮中心也表示，有發燒或呼吸道症狀者，或是年長者或免疫低下者，仍建議配戴口罩。