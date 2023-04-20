新北市土城區一間當舖今（20日）上午8時許傳出槍響，一名17歲劉姓少年搭乘計程車前往當舖，不顧周邊還有汽車和行人，持改造衝鋒槍朝門口掃射，總計連開51槍，事後自行前往派出所投案，引發社會惶恐。而律師林智群也發文嘲諷，「就算是有人在旁邊開槍，大家還是淡定的繼續遵守交通秩序等紅燈。新北市民素質就是高」。

律師林智群在臉書粉專《林智群律師（klaw）》發文指出，新北市長侯友宜昨（19）日才啟程出訪新加坡，今（20日）就馬上發生槍擊案，「歹徒果然怕侯探長，他不在時才敢做案」。

林智群表示，槍手大白天下車朝當鋪連開42槍，中間還換彈夾，非常冷靜，也不傷其他無辜民眾，開完槍之後直接上原來的計程車到派出所投案，果不其然是少年。

林智群透露，幫派喜歡培養青少年，其原因莫過於青少年「容易滿足」，只要施予小惠（買車、買錶）「就跟你走了」，除此之外，少年犯罪處理程序也和一般人有所不同。

林智群解釋，少年犯只能收容，不得羈押，年紀在14至18歲還能減刑一次，若是自行投案更有機會爭取減刑，即使犯下最重本刑10年以下的罪，法院也能審酌免刑，讓林智群不禁感慨，「根本就是最完美的免洗筷」。

不過話鋒一轉，林智群表示：「我覺得左邊那個計程車司機最厲害，乘客開完槍還讓他上車，不知道最後有沒有跟他收車資？」，還開玩笑說：「就算是你有槍還是要給錢啊，一碼歸一碼，在司機阿伯面前裝神弄鬼是沒用的」。

而林智群也再度貼文酸諷，「就算是有人在旁邊開槍，大家還是淡定的繼續遵守交通秩序等紅燈。新北市民素質就是高」。

貼文曝光後引發熱議，網友也在下方留言，「我看到影片真的覺得大家都好淡定。槍手淡定的從計程車下來，再淡定的開完槍，再淡定的回去計程車裡。計程車司機淡定的開走。旁觀者淡定的看完槍手開完槍，沒有到處亂竄 」，林智群也回覆，「大家都很守規矩，上班的上班，開槍的開槍，等紅燈的繼續等紅燈，井水不犯河水，各自安好」。