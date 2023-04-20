TVBS《女人我最大》邀請到《來吧！營業中2》的修杰楷、楊銘威、邱勝翊、謝依霖、林莎與黃柏峰。節目中，助理主持人徐凱希與卞慶華詢問6位來賓是否會私下相約聚會，此時所有人欲言又止，楊銘威則爆：「我第一天錄影就有約過他們，結果不了了之！我們群組裡的對話還停留在上個月王子約大家看首播。」說完立刻邀約大家今天收工聚餐，不料還是失敗，經過一番喧嘩，原來是因為謝依霖住花蓮需要通勤，還有其他人工作時間較難配合，大家都是不得已的。

修杰楷大膽喊話，認為美體部跟沙龍助理都應該被開除，此話一出立刻引發躁動，他說：「因為錄影前，製作單位透露很多人都有講到我，我必須反擊一下！」原來是問到最需要被改進的人，謝依霖與林莎雙雙指向修杰楷，謝依霖認為他太完美主義、求好心切又愛碎念，林莎則認為他太老實，每次都勸退客人不用做這些項目，這樣沙龍店會很難賺錢。

零負評的王子邱勝翊也難得提出：「希望謝依霖職場性騷擾的成分可以少一點！」讓謝依霖笑嗆：「對你來說我最大的缺點就是已婚吧？」讓王子邱勝翊哭笑不得。另外，沙龍助理黃柏峰為了證明自己也是不可或缺的一員，現場向唐綺陽老師展現他的肩頸按摩技術，沒想到唐綺陽老師一句：「他把謝依霖淘汰掉了！」當場榮獲最高讚賞。

而主持人藍心湄請大家寫下「在星之沙龍中最需要被改進的是誰」，楊銘威竟調皮寫下「剪」、「接」兩字，現場所有人都驚訝不已，甚至有人直呼：「你好敢講喔！」楊銘威連忙說明：「『剪』是指我們的剪髮技術有很大的進步空間，『接』是指我們接話的順序需要改進！」讓謝依霖忍不住喊：「你這樣會讓人誤會，剪接師已經在提辭呈了！」引起現場大笑。