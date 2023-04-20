憨兒們說出對媽媽的感謝，並送上卡片跟禮盒，提前歡度母親節。（林雅惠攝）

母親節即將到來，喜憨兒和發庇護工場今天邀請憨兒與媽媽們一同來裝飾瑪德蓮蛋糕，憨兒們也藉此機會說出對媽媽的感謝，並送上卡片跟禮盒，提前歡度母親節。

憨兒小群在庇護工場學習，經過2年的訓練，小群學會了清洗、切製和包裝等工作，師傅表示，小群的學習力強，只要示範2~3次，再讓他多練習，就能掌握方法且品質穩定，是師傅的小幫手。

小群跟媽媽感情很好，母親節將到，小群對媽媽說：「媽媽，謝謝妳每天載我上下班，天冷要記得穿外套，不要著涼了，媽媽辛苦了，我會努力工作，母親節快樂！」小群希望能穩定在庇護工場就業，賺錢購買一個新沙發，汰換家中的老舊沙發。

憨兒阿方剛到和發庇護工場時，因內向及不擅表達而影響到技能學習，他知道自己速度不快，主動利用下班時間加倍練習，積極態度加上用心去觀察現場師傅的操作，讓阿方在裝飾麵包作業中表現突出，尤其是在麵包上均勻抹醬並灑上肉鬆的穩定動作，讓師傅們眼睛一亮。

阿方偶爾在壓力下會有暈眩不適，卻不知要如何處理，還好在就服員陪伴下，逐一克服恐懼並勇敢面對，進而解鎖每一項烘焙技能。

阿方媽媽表示，阿方個性較畏縮容易緊張怕生，她擔心阿方因不敢詢問造成工作進行的阻礙，後來在師傅及就服員的包容及耐心教導下，阿方較適應了，師傅也稱讚她做的不錯，加上和工作夥伴相處融洽，阿方個性變得開朗許多，讓她感到欣慰。

喜憨兒和發庇護工場位於大寮和發產業園區內，提供麵包、西點、手工餅乾、生日蛋糕、餐盒、茶會點心、喜餅、彌月、伴手禮以及各式節慶商品。

為慶祝母親節，4月20日至5月31日期間，民眾到和發庇護工場消費滿1000元，可獲得價值368元的「春日序曲」法式點心禮盒1份，2000元可獲得2份，每筆消費最多2份，限量40份，贈完為止，喜憨兒邀請社會大眾認購送愛母親節蛋糕，讓部落家庭能夠一同歡度佳節。