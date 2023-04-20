台北股匯持續雙殺，台股早盤震盪，但盤中權王台積電回神，終場收15,707.52點，下跌62.95點，成交量2316.01億元，三大法人賣超127.77億元，外資及陸資賣超91.6億元。台股續跌，外資持續賣股並匯出，新台幣連日賣壓都不小，預計在國際美元反彈下，短線新台幣將持續承壓。

根據央行統計，美元指數持續偏強、升值0.08％下，主要亞幣仍普遍走升，韓元升值0.22％、人民幣升0.17％、日圓升0.09％、新加坡幣升0.08％，而新台幣卻獨貶0.16％、且貶幅較前個交易日擴大。

匯銀主管分析，隨著台幣走跌，盤初新台幣就立即反映，在外資大量匯出下，開盤不久就失守30.6元關卡，盤中一度重貶8.6分、至30.648元，「但午盤後就看不太到外資了」，在外資匯出縮手，加上出口商拋匯，逐漸把新台幣價位打下來，貶幅明顯收斂，終場仍守在30.6元字頭；短線來看，新台幣持續偏貶方向，收盤貶破30.6元後，後續面臨30.7元保衛戰。

匯銀主管指出，「整體匯市走向如預期」，畢竟市場氣氛已經改變，從美國聯準會（Fed）官員談話來看，後續應不會太快降息，將持續帶給國際美元支撐，近期預料仍有些反彈，相對而言亞幣當然就偏弱。

近期人民幣走疲，但外匯交易員認為，人民幣並未正式貶破6.90，雖然仍是偏貶格局，但基本面有題材支撐，解封後經濟狀況應會不錯，最近公布的第一季經濟成長率也確實亮眼，各項利多題材加持，後續勢必對人民幣帶來支撐，可望持續吸引資金流入。