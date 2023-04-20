為完善無障礙設施，國立故宮博物院規畫配合未來環狀線Y28捷運站，新增電梯及電扶梯，北市都市計畫委員會20日討論此案時，不少民眾及專家對水土保持、放寬山限區有疑慮，副市長兼都委會主席李四川裁示，故宮案將組成專案小組，研擬可達到陳情者所需方案，若涉及法案變更，雙方再討論。

申請單位表示，故宮想解決無障礙設施動線問題，讓娃娃車或是輪椅族都能方便，優化參觀動線，增進國際觀光能量，建構完整無障礙系統是必要措施，未來想整合環狀線Y28捷運站入口大廳及院區無障礙設施動線，但施工基地在山坡地山限區，希望能夠放寬。

申請單位指出，無障礙工程除至善路出入口及圖書文獻大樓出入口等2處門廳均採輕量化設計外，新增電梯及電扶梯均隱藏於邊坡內部，並透過周邊景觀植栽，配合水土保持工程，規畫融入周邊地景。

陳情人表示，反對違反水土保持開挖，公共安全不可掉以輕心，且現代電梯與故宮建築風格不符合，現行公車直達廣場已很便利；有陳情人也說，支持完善無障礙設施，但反對山限區往後移，希望委員注意工程是否會擾動山坡地，而有塌陷危害。

身障團體代表出席指出，支持設置無障礙通道，過去也發現身障者跟一般民眾難以一起逛館，都要從不同走道進出，希望有融合性走道，但也要經由完整水土保持評估通過後，再盡快推動。

都委會委員則說，故宮博物園區建構無障礙環境，有公益及必要性，至於放寬山限區，該討論有無其他方式能建置，規畫團隊要做整體可行方案評估；也有委員說，走過現行無障礙設施確實不友善，改善有必要性，建議提出兩到三個方案，研究哪個衝突小，較不容易落入山坡地開挖及無障礙設施二選一的窠臼。

副市長兼都委會主席李四川裁示，故宮案將組成專案小組，找水土保持、景觀、交通等專家加入，研擬可達到陳情者所需的方案，若有涉及法案變更需要，雙方再來討論。