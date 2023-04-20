新北市政府斥資5.3億元興建的中和佳和公園地下停車場，規畫有280個汽車停車位及100個機車停車位，27日起至5月底試營運、開放免費試停，6月1日起正式營運，汽車臨停每小時30元、月租4000元；機車臨停每次20元，月租300元。

新北市交通局長鍾鳴時表示，中和佳和公園地下停車場周邊多為老舊住宅，且店家林立商業活動頻繁，有大量臨停及月票需求，交通局和新工處利用佳和公園改建計畫，於共構大樓闢建地下2層停車場，以紓解當地停車需求，也使得全市興建及改建的全智慧化停車場達到184座，今年還將有板橋五權公園、土城新北高工、新莊捷運幸福站及中和錦和運動公園等4座全智慧化停車場陸續完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，中和佳和公園地下停車場共有280個汽車停車位及100個機車停車位；場內建置車牌辨識無票卡進出場停管系統、車牌辨識全自動繳費機、多元繳費系統、車位在席及智慧尋車系統等智慧服務系統，並設有緊急求救鈴、監視系統及樓層轉換車道即時影像顯示器等安全設備，提供智慧、安全的停車服務。相關月票登記及抽籤作業辦法已公告於交通局網站。