30位金大「首來族」都是第一次踏上廈門之境，開心之情溢於言表，都要把握機會吸飽、吸滿所見的電商新知。(于家麒攝)

金門縣兩岸青年創業交流協會受廈門海西MCN兩岸三創基地之邀，由理事長李鍾靈帶領30位從未到過廈門的金大學生與10位協會工作人員，於今(20)日下午經由小三通搭船登陸，展開一連4天的電商交流活動。由於此行是這30位「首來族」第一次踏上廈門之境，同學們都表示非常開心與興奮，一定要把握機會吸飽、吸滿所見的電商新知識。

主辦方海西兩岸青年三創電商直播基地營運總監孫智誠，特別親自到金門迎接交流團赴廈門參訪。孫智誠表示，很高興能邀請金門大學及金門青年創業交流協會參加該基地4天3夜的專業交流活動，希望藉此能讓兩岸青年在活動中創造出更多合作的火花。

孫智誠也指出，此次的交流活動以電商新媒體，賦能兩岸青年就業與創業為思路，將邀請電商直播專家為青年學員授課，並參訪電商直播基地，親身體驗電商直播的魅力，透過建立兩岸學校與企業常態化的交流機制，推動兩岸融合交流合作，力促兩岸青年合作開花結果。

金門縣兩岸青年創業交流協會理事長李鍾靈也表示，很榮幸能受邀帶領30位金大同學與10位工作夥伴一起到廈門參加電商交流活動，此行也將為該協會駐廈門海西MCN基地辦事處進行揭牌儀式，正式開始為兩岸青年提供創業與就業諮詢服務；此外也將與海西MCN基地簽訂合作意向書，共同為兩岸培育更多優秀電商人才而努力。

30位金大「首來族」都未曾到過廈門，對於能獲選參加交流活動都表示非常開心。金大學生會長周品瑜是團員之一，她表示自己念的是工管系，其中有一門課就是電子商務，對於電商平台也有些初步了解，而平常上網購買商品的「淘寶」就是大陸最大型的電商平台之一，這次剛好可趁交流的機會，好好見識一下電商龍頭的運作模式。

4天3夜的交流活動行程滿滿，除將參訪海西MCN兩岸三創基地外，還將與廈門青年進行就業與創業座談交流，主辦單位還安排抖音電商趨勢培訓與短視頻創業培訓課程，參與的學生都相信此行將收穫滿滿，一定要把握機會吸收更多電商新知，為日後就業或創業提前做好準備。