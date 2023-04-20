嘉義縣長翁章梁今天視察朴子市抽水站運作情形。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁今天視察東石鄉白水湖第一滯洪池抽水站。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

因應鋒面預告汛期，嘉義縣轄內加強排水溝渠清淤。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

南部久旱不雨，嘉義今天下起今年第1場雨勢較大的春雨，預告5月汛期將至，嘉義縣長翁章梁今天巡視沿海鄉鎮的抽水站，並宣布全縣250座抽水站都可正常運作，23座滯洪池約可增加滯洪1530萬立方公尺。

翁章梁偕縣府水利處官員巡視朴子市新寮里抽水站、下竹圍抽水站、東石鄉白水湖第一滯洪池抽水站、布袋鎮內田滯洪池抽水站，聽取水情報告及防汛措施。

翁章梁說，極端氣候多變，目前南台灣雖然面臨旱害，但也要隨時做好豪雨防汛準備，目前全縣250座抽水站、512座水門及228台移動式抽水機功能正常，還有23座滯洪池都已降至最低水位，約可增加滯洪空間1530萬立方公尺。

嘉縣府水利處指出，目前防汛作業都已智慧化，全縣各鄉鎮社區建置244組淹水感知器，一有積淹水即時回傳；228部移動式抽水機都安裝GPS車載機，掌握調度位置及運作情形；同時掌握轄內125座抽水站運轉訊號；還有滯洪池、防潮閘門及區域排水已建置105處水位站，即刻監督水利建造物運轉情形。

翁章梁還說，截至目前為止的雨量雖然稍有改善水情，但仍不足以完全回復水庫存水，民眾仍需節約用水。

嘉縣府表示，因應鋒面到來，縣府18日已啟動防汛措施整備，通報各公所加強抽水站整備、即時掌握水門啟閉時機、移動式抽水機調度預布、滯洪池排至最低水位、入流渠道垃圾清淤、防汛缺口檢視、水情資訊預警，並請水門抽水站管理人員保持通訊正常，隨時待命進駐。