大陸央行貨幣政策司司長鄒瀾4月20日在一季度金融統計數據記者會上表示，美國矽谷銀行風險事件發生以來，利率風險引起了更多的關注，去年底中國資管市場也出現了波動，也警示要高度重視利率風險。中國堅持實施穩健的貨幣政策，利率沒有大起大落，為金融機構管控利率風險創造了較好的貨幣環境。

對於接下來的貨幣政策，鄒瀾表示，下一步將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持以我為主，穩字當頭，保持貨幣信貸合理增長，確保利率水準合適，發揮好結構性貨幣政策工具的引導作用，支持經濟社會發展在新的起點上開好局、起好步。

鄒瀾說，近年來中國貨幣政策堅持穩字當頭，以我為主，主要有以下特點：一是始終堅持穩健的調控理念，近幾年國內外面臨的超預期衝擊較多，貨幣政策一直堅持穩健的趨向，量價一直都是適度和比較平穩的，應對了來自內外部的多重衝擊，實現較好的調控效果。

二是以我為主，把國內目標放在首位。中國是超大型經濟，必須主要根據國內宏觀經濟和物價形勢進行調節，自主把握貨幣政策。比如去年以來全球主要央行持續大幅加息，考慮到當時中國經濟總需求疲弱，中國央行沒有簡單跟隨加息，而且還先後兩次引導公開市場操作利率累計下行20個基點，一年期和5年期以上LPR分別下行15個基點和35個基點。

三是堅持匯率由市場決定，為以我為主創造條件。鄒瀾表示，匯率機制缺乏靈活性，是約束貨幣政策自主性、在宏觀上導致經濟金融脆弱性的重要原因。因此堅持人民幣匯率由市場供求決定，有彈性的匯率形成機制，為提升貨幣政策自主性創造了條件，有助於及時釋放外部壓力，增大了國內貨幣政策以我為主開展調控的空間。

四是創新和運用結構性貨幣政策工具，精准有力支援重點領域薄弱環節，結構性貨幣政策聚焦重點，合理適度有進有退，內嵌市場化的激勵機制，充分調動金融機構的積極性，精准有力加強對普惠小微、科技創新、綠色發展等重點領域的金融服務。