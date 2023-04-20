大陸觀察者網20日報導，美媒引述不具名人士說法指稱，中國大陸半導體企業前十強、記憶體DRAM晶片製造商長鑫存儲，計畫今年在科創板IPO（首次公開募股），估值不低於1000億元（人民幣，下同，約合145億美元）。消息人士透露，長鑫存儲正在挑選承銷商，IPO規模尚未最終確定。此事長鑫存儲尚未置評。

據外電報導，長鑫存儲只是訂下IPO的初步目標，該目標可能會隨著市場波動而改變。以目前市場行情來看，中芯國際市值在5000億左右，1000億估值只有中芯國際的20％。而長鑫存儲的代表拒絕就IPO計畫發表評論，並表示該公司目前專注於研究及其核心業務。

據官網披露，長鑫存儲2016年5月在安徽合肥啟動，作為一體化記憶體製造商，該公司專業從事動態隨機存取存儲晶片（DRAM）的設計、研發、生產和銷售，目前已建成12英寸晶圓廠並投產，產品廣泛應用於移動終端、電腦、伺服器、虛擬現實和物聯網等領域。

觀察者網注意到，長鑫存儲目前擁有包括DDR4記憶體晶片、LPDDR4X記憶體晶片和DDR4模組等產品。DDR4記憶體晶片是第四代雙倍速率同步動態隨機記憶體。相較於上一代DDR3記憶體晶片 DDR4記憶體晶片擁有更快的數據傳輸速率、更穩定的性能和更低的能耗。

記憶體是中國大陸進口額最大的積體電路品類之一，這一市場長期被美日韓及台灣廠商占據。CFM快閃記憶體市場數據顯示，2022年第四季，三星、SK海力士、美光、南亞科技、華邦電子等廠商，合計據有全球DRAM市場98.7％的市場占比，前三家合計據有95.7％市場占比。

根據大陸國金證券發布數據，截至2020年底，長鑫存儲19nm產能為4萬片／月，預計三期滿產後產能可達36萬片／月。而根據市場調研機構TrendForce的報告，2021年底全球記憶體產能將達到150萬片晶圓／月，三星產能超過55.5萬片晶圓／月，SK海力士是36萬片晶圓／月，美光也有35.5萬片晶圓／月。

在記憶體的另一大細分領域--NAND快閃記憶體晶片市場，三星、鎧俠、SK海力士、西部數據、美光等幾大國外品牌，同樣占有95％以上市場。

報導稱，考慮到美國政府持續用行政手段打壓中國科技企業，目前尚不清楚投資者將如何評估長鑫存儲的IPO。