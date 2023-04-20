桃園市大溪警分局圳頂派出所4名員警19日晚間10時許，在員林路一帶查緝毒品案件時，2名年輕男嫌犯頑強抵抗，員警在圍捕過程中遭嫌犯持利器刺傷，所幸最後成功逮捕，全案訊後移送桃園地檢署偵辦。桃園市長張善政今日一早，特別前往派出所慰問，感謝員警辛勞。
警方表示，大溪2名年輕男子涉毒品案件，警方昨日深夜前往圍捕，豈料2人頑強抵抗欲脫逃，在過程中竟持利器刺傷員警，且員警還在逮捕嫌犯時，遭現場碎玻璃割傷，所幸最後成功逮到2人，受傷員警送醫治療後已無大礙，全案訊後移送桃園地檢署偵辦。
大溪警方也說，為避免毒品氾濫造成社會危害，針對毒品犯罪利用各項勤務作為加強查緝，並尋求第三方警政合作。張善政獲悉後，今早趕赴大溪分局圳頂派出所，慰問受傷員警，除表達關心外，也肯定員警辛勞，並請警察同仁注意執勤安全。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。