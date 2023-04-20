鼓山分局強調，民眾若是在網路上揪眾競技壓車，導致行車事故，警方會將騎士列為公共危險關係人偵辦。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

鼓山分局強調，民眾若是在網路上揪眾競技壓車，導致行車事故，警方會將騎士列為公共危險關係人偵辦。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

鼓山分局強調，民眾若是在網路上揪眾競技壓車，導致行車事故，警方會將騎士列為公共危險關係人偵辦。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

柴山有動物園、忠烈祠、中山大學，吸引不少人車潮，蜿蜒的山路也吸引不少機車騎士炫技「壓車」，民眾不堪其擾頻頻檢舉，鼓山分局在現場取締開出不少勸導單，強調若是在網路上揪眾競技壓車，導致行車事故，警方會將騎士列為公共危險關係人偵辦。

警方統計該路段112年1月迄今，共計發生交通事故28件（人員受傷19件、車子毀損9件）。警方近來接獲民眾報案，有民眾於網路群組（Line、IG、Facebook）相約聚集，到該路段拍攝疑似競駛壓車畫面，除增加點閱率、曝光度外，也讓車手可以下載照片，因此致生其他用路駕駛人交通事故風險，造成不少車禍，還連帶衍生引擎、排氣管聲浪噪音，影響當地居民居住安寧等問題。

警方在現場開出勸導單，上面強調「此路段若有交通事故發生，警方會將騎士列為公共危險關係人，以釐清責任歸屬」。

鼓山分局表示，為預防交通事故發生，確保該路段區域用路駕駛人交通安全，並確保周遭住戶居民居住安寧，除持續結合監理單位與環保局執行聯合稽查，針對違規改裝車輛及危險駕車行為加強蒐證、取締，並將針對在山道上危險駕車或超速行駛的車輛，加強取締、嚴正執法，確保市民大眾在壽山風景區山道上的行車安全，以及週邊住戶居民的居住安寧。

分局也呼籲，市民大眾一同譴責、抵制糾集競駛壓車與攝影，致他人交通安全於不顧與妨害週邊住戶安寧等不法惡質行為。