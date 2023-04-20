台中市楊姓員警於2018年間誘使羅姓通緝犯在筆錄中虛偽陳述遭逮過程及時間，事後偽簽陳姓同事的姓名後呈報。一審依偽造公文書罪嫌判刑1年3月，緩刑4年。期間楊還以「查捕逃犯」名義登入警政署系統，查詢自己的刑案資料、次數頻繁，檢方依偽造公文書罪嫌將楊起訴。

另楊姓員警於2021年間受理1名通緝犯自行投案，但楊為增加線上查獲績效，又以同樣手法誘使該名通緝犯虛偽陳述自己遭警查獲，將虛偽內容呈報後，警分局報獎獲1支嘉獎。

當時一審判決，楊姓員警工作紀錄簿內偽造之「陳XX」署名又犯行使公務員登載不實公文書罪，處有期徒刑1年2月。應執行有期徒刑1年3月，緩刑4年，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付6萬元。

台中地檢署檢察官近來追查，楊姓員警為查詢自己及同事的刑案資料，又以「查捕逃犯」名義登入警政署系統，因查詢刑案資料近百次，檢方依偽造公文書罪嫌起訴楊姓員警。