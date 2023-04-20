前台北市長柯文哲每年於國慶日發放嗡嗡包，吸引許多民眾搶登記或排隊。台北市長蔣萬安上任後，仍已編有相關預算，民政局長陳永德表示，未來不可能叫嗡嗡包，但還沒規劃也還沒討論，並答應未來若繼續發放，將以台北市民為發放對象，並堅持台灣製造。

民進黨台北市議員洪健益於民政部門質詢中問及，今年民政局還有嗡嗡包預算，當初之所以取名「嗡嗡包」，是因為柯文哲聲量大，每天早上7時就嗡嗡嗡辛勤工作，今年還會繼續發放嗡嗡包？陳永德直言，不可能叫嗡嗡包，當時北市府為宣傳10月慶典發送嗡嗡包，結果嗡嗡包比10月慶典還紅。

洪健益追問，10月慶典包名聲大到每年都吸引民眾搶登記，如果今年繼續發放會叫什麼包？永德包、滿頭包、蔣草包、熊讚包、國慶包、台北包、台灣包、三寶包、萬安包還是謝謝包？叫什麼名字都沒有意見，但責無旁貸必須要想出新名字。陳永德指出，目前還沒規劃也還沒討論，但熊讚包也可以，只是需要熊讚的商標。

洪健益要求，依照2020、2021年資料，發送包數將近3500個，報名額數則有10萬左右，中籤率極低，非台北市民也可以領取，但預算為台北市，希望未來發放對象以市民為主；而8年來嗡嗡包成本都不高，從84元至237元都有，但只有去年是台灣製，希望以後堅持用台灣製造，就算貴一點也沒關係。陳永德也答應。