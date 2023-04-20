台積電20日舉辦法說會，說明高雄投資計畫，因應整體市場布局與發展策略調整，台積電將專注於更先進製程技術的產能進行擴張。日前表態參選左楠區立委的國民黨高市議員陳玫娟希望市府說明確切期程，切勿讓台積電來高雄淪為口號。

陳玫娟表示，歡迎所有企業來高雄投資，有助提升高雄的經濟與就業，楠梓科技產業園區的半導體相關產業對於高雄極為重要，她當然支持台積電投資高雄，高雄市民也期待台積電來高雄設廠。所以她一定會盡力協助解決台積電落地過程可能遇到的問題與困難。

陳玫娟指出，當初楠梓產業園區為了加速趕工，周邊民眾不斷忍受噪音、空氣、地下水等汙染，就是希望換來未來高雄美好的經濟發展、產業轉型。但高市府在2022選前信誓旦旦，昭告天下台積電將投資高雄，卻沒有審慎評估後續發展，只當成選舉議題來敲鑼打鼓，結果造成左楠地區民眾期待落空。

如今台積電已經將高雄廠調整為先進製程，陳玫娟呼籲，政府不要只是以政治手段干擾企業經營，要找出企業、政府、地方多贏的方法，才是人民之福。希望高市府說明確切期程，勿讓台積電來高雄再度成為選舉口號。