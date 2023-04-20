大陸商務部新聞發言人束玨婷20日在例行新聞會上說明，據不完全統計，今年以來，新簽約的外資項目300多個，涉及生物醫藥、先進製造、化工能源、現代服務業等重點行業領域。而眾多跨國公司的高管紛紛來華訪問，全面深入地考察中國發展環境，尋找新的投資合作機遇。

束玨婷更指出，部分國家和地區對華投資較快增長。觀察今年1到3月，法國、德國對華投資分別年增635.5％和60.8％。此外，英國、加拿大、日本、瑞士、韓國對華投資也分別增長680.3％、179.7％、47.7％、47.4％和36.5％，「一帶一路」沿線國家投資增長了27.8％。

同時1到3月，統計新設外商投資企業也超過了1萬家，年增率達25.5％。

據第一財經引述束玨婷說，今年1到3月大陸實際使用外資4084.5億元（人民幣，下同）、年增4.9％，同時呈現新設外資企業較快增長、引資質量持續提升、部分國家和地區對華投資較快增長和外資大專案加快落地的特點。