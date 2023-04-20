劉奕兒（左）為戲落髮，張立昂喊帥。（三立提供）

《鬼之執行長》開鏡主要演員參加開鏡儀式。前排左起張立昂、姚以緹、劉奕兒、賴琳恩、孫沁岳；後排左起陳榕姍、劉修甫、鮑正芳、顏嘉樂 、沈孟生。（三立提供）

劉奕兒為戲剪去40公分長髮，是她人生目前最短。（三立提供）

張立昂、劉奕兒、孫沁岳等人日前出席三立、華視最新都會愛情劇《鬼之執行長》開鏡儀式。劉奕兒首次在戲劇扮演男性角色，犧牲長髮剪去40公分。她自認個性有點男孩子氣，但真的要演男生仍是挑戰，開拍前特地觀察男生的動作和說話方式，包括3月參加國際紳仕月活動，她也穿上西裝和韓星玉澤演一起帥氣走上街頭，成為現場矚目嬌點。

張立昂稱讚她有流露出男生的痞味，也融入男生才有的打招呼模式，開玩笑說：「她現在是男主角，在她面前我們都不敢說帥，我和孫沁岳都是在旁邊襯托。」同樣在髮型上有改變的張立昂，一甩過去「霸總」的西裝頭形象，變得率性俐落，也突破以往冷酷人設，飾演古靈精怪，愛開玩笑和惡作劇的執行長。

孫沁岳一直給人暖男形象，這次卻詮釋個性冷酷、毒舌的角色，他不諱言演起來挺痛苦，「因為我是一個滿溫暖的人，邊演還要邊監督自己不能把溫暖的一面流露出來。」