屏東縣長落選人蘇清泉向屏東地院提起當選無效之訴，不料疑似衍生出「案外案」，20日準備程序庭中，蘇的委任律師張靜提出選務人員有作票嫌疑，屏選會委任律師湯瑞科聞後直言「胡說八道」、要告誣告，張也回嗆要提告，雙方在庭上劍拔弩張、情緒一度失控，搞得審判長無奈不已。

蘇清泉的委任律師團在今天的準備程序庭中提出，有爭議的選票應為2335張票，而非驗票結果的10張票，且張靜還在庭中提出，選票從印製、發送到讓選民領取的過程中，疑點重重，如屏選會說的500張用餘票中，其實只有496張是用餘票，其餘4張是跟白紙一樣的「空白票」，這次只驗12個投開票所就發現4張白紙，那沒有驗的投開票所是否也會出現類似情形？

為此，張靜質疑選務人員有作票嫌疑，不料此番言論引發激烈爭吵。換到湯瑞科發言時，他直言「胡說八道」，並稱要指控原告誣告選務人員，下一秒張靜不甘示弱回嗆他也要告，場面一度失控，審判長無奈表示要雙方冷靜，不要再講一些與案情無關係的事，請回到案件本身。

雙方一來一往、互不相讓，在審判長數度「要求」下，雙方終於回到案件上，湯瑞科表示，選票是由印刷廠印製發包，在印刷過程中，難免會發生沒有印到但被裁切裝袋的疏失，就像銀行員每天點鈔也會有沒點到的，重點是，這4張白紙並不會影響到投票結果。

湯瑞科強調，若選務人員真的要作票，為什麼不要直接在用餘票上蓋好章後放到投票箱，而是要拿空白紙放在用餘票內？這能影響什麼嗎？