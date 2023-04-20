針對法院認定M化車蒐證無證據能力，致犯罪集團無罪確定一事，法務部 20日表示，法務部研擬於《組織犯罪防制條例》增訂「M化車條款」，且積極研修《科技偵查及保障法》草案，持續推動科技偵查法制化，並保障人民基本權。

法務部表示，M化車屬於偵查方法，為配合執法人員善用此利器，將儘速研提《組織犯罪防制條例》修正草案，增訂M化車條款，使執法人員得依法定要件及程序使用M化車進行犯罪調查，除可利用精確定位追蹤組織集團成員行蹤，溯源追查犯罪組織或機房所在地外，亦可精確定位被害人位置，以迅速營救遭犯罪組織控制或囚禁之被害人，全力遏阻組織犯罪，確保民眾身家安全。

另法務部持續推動科技偵查法制化，正調整研修《科技偵查及保障法》草案，以保障人民基本權為核心，朝發動程序之門檻更嚴格、加強法官保留密度、完善監督機制等方向調整，以兼顧打擊犯罪與人權保障。