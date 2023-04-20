資深媒體人于美人今( 20 日)宣布將以無黨籍參選 2024 年台北市中正、萬華區立法委員，民進黨議員吳沛憶今表達參選意願，國民黨初選也已經開跑，此前曾傳出民眾黨立委邱臣遠同樣會加入戰局。對於中正萬華的4腳督選情，國民黨台北市議員游淑慧今( 20 日)表示，于美人可能去年 12 月為前北市副市長黃珊珊站台時就已經有布局，若以無黨籍參選並獲得民眾黨支持，將能夠擠下民進黨取得勝機。

游淑慧今在《大新聞大報卦》節目中表示，于美人形象不錯，但過去較少參與政治，與藍營也沒有太多互動，但去年 12 月台北市長選舉時，于美人曾現身幫民眾黨支持的前台北市副市長黃珊珊站台，當時于美人還高喊「市長支持黃珊珊、議員搶救王世堅」，讓民眾黨台北市議員林珍羽相當緊張，所以林珍羽的父親、民眾黨台北市黨部主委林國成對于美人參選，回應相當冷淡。

游淑慧也猜測，于美人與王世堅早有交情，而王世堅選擇不參選中正萬華轉向士林大同，可能是于美人去年就與王談論過有意投入立委選舉，兩人有達成一人選一邊的默契，由民眾黨在中正萬華支持于美人，而王世堅去拚士林區。

游淑慧指出，于美人可能與民眾黨主席柯文哲和黃珊珊都有直接溝通管道，未來民眾黨非常有可能放棄邱臣遠的布局，改支持無黨籍的于美人，畢竟先前柯文哲、黃珊珊選市長時，也都用過這種方式來吸引更多選票。

對於藍綠的擬參選人，游淑慧表示，國民黨內初選還在進行，議員郭昭巖的民調比鍾小平、應曉薇還高一點，且郭昭巖已經連任第4次，加上媽媽已經兩代都在中正、萬華深耕，經營基層非常紮實。反觀民進黨有意參選的吳沛憶，才連任第二屆，陸戰實力遠遠不及郭昭巖，但優勢在於有年輕選票。

游淑慧認為，于美人參選會有最強的空軍力量，吳沛憶、郭昭巖就要比拚基層的紮實度，這並不會被空軍所影響，且郭有長期經營相當穩固。若民眾黨支持于美人，將會吸走吳沛憶的年輕選票，影響吳的選情讓民進黨失去這一席。

游淑慧提到，黃珊珊在疫情期間對萬華經營非常深，支持度也不錯，若黃珊珊和民眾黨願支持于美人是極大的幫助，三腳督的情況下國民黨都會很危險。但如果沒有民眾黨幫忙，于美人僅靠知名度、沒有深耕可能無法轉化成選票。