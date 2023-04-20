由瑞典、丹麥、挪威和芬蘭的公共廣播公司聯合進行的一項調查指出，俄羅斯疑似在北歐海域部署了一支間諜船隊，打算破壞該地區的水下電纜和風電場。

根據美國有線新聞網（CNN）引述挪威NRK電視台和瑞典SVT電視台，過去10年內，有大約50艘俄羅斯船隻在北歐海域從事間諜活動，勘查該地區的軍事訓練區、油氣田、小型機場和深水碼頭等重要戰略樞紐，使用水下監視設備來繪測可能的攻擊地點。

調查報告指出，其中一艘名為「弗拉基米爾斯基上將號」（Admiral Vladimirsky）的俄國海洋研究船，實為間諜船，曾在北歐水域行駛了一個月，行駛期間關閉了發波器來隱匿行蹤。當丹麥公共廣播公司（DR）的攝影團隊接近該船時，一個手持突擊步槍的蒙面男子突然出現在甲板上，身上似乎穿著防彈背心，這一幕被攝影機拍了下來。

Russian ‘spy ship’ with mystery armed guards seen near UK power supplies & comms cables as Vlad ‘preps sabotage mission’ https://t.co/thSR5SDXms — Sharon K. Gilbert (@sharonkgilbert) April 19, 2023

Documentary aired by Nordic public broadcasters claims Russia had a spy program, planned to sabotage energy infrastructures in northern Europehttps://t.co/9SjJfFuuE3 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) April 19, 2023

另一艘俄國漁船「金牛座號」（Taurus）也被發現行蹤詭異，數度朝著軍事禁航區駛近，其中一次甚至路過北約組織（NATO）在挪威特倫德拉格（Trøndelag）地區的大型軍事演習。

挪威情報局局長史登森（Nils Andreas Stensønes）說，報告的內容清楚傳達一項訊息，那就是「俄羅斯和西方的合作關係已經結束了，現在是互相對抗的時候。」

俄羅斯否認了這些指控。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）19日接受CNN訪問時表示，報告的內容「缺乏根據」。

芬蘭在本月初正式加入北約，使北約與俄羅斯的邊界增加了1,300公里，雙方緊張關係持續升溫。俄羅斯威脅，北約擴張不會為歐洲帶來更大的安全，俄軍將視情況加強邊境駐防。