嘉義縣政府因應國道高速公路總局移送委託代為拆除高速公路兩側T霸廣告共有5件，縣府函請業者自行拆除1件，還有4件未拆除，縣府表示，本月24日至28日將強制拆除，並向業者追討拆除費用。

嘉義縣政府表示，國道高速公路總局依《公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法》第9條，移送5件違規T霸委由嘉義縣政府代為拆除T霸，為維護高速公路駕駛人行車安全、縣轄內的景觀，縣府2021年已發文給業者，要求業者自行拆除，目前有1件業者已拆除。

而至今有4件遲未拆除，縣府預定本月24日至28日執行強制拆除，並向業者追討拆除費用。

嘉縣府經發處長江振瑋表示，高速公路旁依1《公路兩側公私有建築物與廣告物禁建限建辦法》，交流道路段50公尺內、一般路段200公尺內，不得豎立廣告，但業者為求效果罔顧駕駛人行車安全，大多在禁建範圍內設立大型T霸，不僅違規，也造成交通安全問題。

江振瑋說，縣府每年編列100萬元經費執行強制拆除建築物違建、違規廣告看板、T霸廣告等

案，T霸廣告列為優先拆除，去年就拆除了10多個T霸，拆除後再依法向業者追償費用。

嘉縣府經發處表示，行駛高速公路，視線清空對交通安全非常重要，縣府配合公路主管機關，高速公路沿線違規T霸是稽查及拆除重點目標，籲請業者不要以身試法。

江振瑋也坦言，違規T霸廣告屬於建築法規管理範圍，沒有罰則，一有違規就是依法移送法辦、拆除，但違規T霸通常豎立在偏僻地點，不容易即時取締，一旦稽查到就是限期業者自行拆除，逾期則縣府強制拆除，再追償費用，若追償不到費用，就移送法務部執行署強制執行。