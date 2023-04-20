清龍城土地權益促進會成員說，中寮鄉水源地畫入國保地，擔心未來土地使用受限，希望增畫城鄉發展區。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣中寮鄉居民組「清龍城土地權益促進會」並辦說明會，邀立委馬文君、縣府官員出席。成員反映鄉內既有地形圖資不準確，衍生諸多爭議，且水源地畫入國保地，擔心未來土地使用受限，希望增畫城鄉發展區；馬文君允諾，她將協助縣府盤點全縣意見，甚至串連其他縣市狀況，要求中央暫緩國土功能分區圖上路。

「清龍城土地權益促進會」包括清水、龍安及內城共3個村居民。成員說，早年土地鑑界變更時，山上農民不識字，被叫去廟口、雜貨店誆稱「只是變更地號或地段名稱」，就騙農民簽字，直到他們被裁罰或被提告，才知占用到他人或國有土地，而921地震後地貌改變，既有地形圖資不準確，衍生不少爭議。

「中寮鄉內屋舍恐逾8成都不合法。」成員反映，中寮鄉山多且腹地狹窄，早年興建的房舍幾乎沒有建照，希望能讓違建變合法；另外中寮地屬偏鄉，可供建築的範圍原本不多，而流經鄉內的樟平溪、平林溪流域被劃入國保地後，擔心水源地或集水區的土地使用權益將受限，因此希望能增畫「城鄉發展地區」，才能促進中寮鄉的發展。

南投縣地政處表示，縣長許淑華對《國土計畫法》推動相當重視，也了解民眾疑慮，上任即指示到個鄉鎮市舉行諮詢說明會，為了不讓國土功能分區損害民眾權益，縣府正積極彙整各鄉鎮市遇到的狀況，經縣審議通盤檢討後，再向中央反映，因此需要地方意見，而民眾陳情時務必敘明地段號及面臨問題，才能更精準處置或反映後續分區畫設問題。

立委馬文君則說，國土功能分區是全國性政策，但各縣市或區域地形地貌或環境不同，貿然重新分區畫設動輒得咎，她會協助縣府盤點統整全縣意見，甚至串連其他縣市山地狀況，以大範圍的國土現況，來要求中央暫緩國土功能分區圖上路。