新北市長侯友宜出訪新加坡，今( 20 )日上午沒有公開行程，下午不論媒體怎麼問，答案都是「尊重新加坡」，結果答案最後隨著新加坡國家發展部長李智陞( Desmond Lee )的臉書PO文而揭曉，星國方面還有東北區市長朱倍慶在場，雙方針對城市發展以及碳排放等議題進行交流。

由於整個上午侯友宜都沒有公開行程，使得各種傳言、揣測四起，恰巧中國駐新加坡大使上午又被媒體直擊進出香格里拉飯店，讓外界一度懷疑雙方是否有進行會面，但最後都遭到府方與侯本人否認。直到傍晚6時許，新聞局張貼新加坡國家發展部長李智陞的臉書，才讓答案正式揭曉。

李智陞表示，今日上午他與朱倍慶在市區重建局新加坡城市展覽館接待侯友宜及他的團隊，雙方就新加坡和新北市所面對的各種重要課題進行深入的交流，包括可持續性城市展、住房、水務管理和各自為達成碳排放目標所做的努力等等。

李智陞提到，他們也分享了各自在推動社群、激勵居民支持弱勢社區和促進環境的可持續發展方面的經驗。他也感謝侯友宜訪問新加坡，讓雙方可以有相互學習的機會。

侯友宜被媒體問及李智陞的臉書貼文時，才回應今日上午雙方會談了一、二個小時，就尊重多元、永續發展和迎向國際等議題討論。