新光三越台中店首度舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」，網羅韓國40家人氣美食，讓消費者零時差品味韓國美食小吃。（馮惠宜攝）

新光三越台中店首度舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」網羅上千種泰國必買零食甜點，讓消費者用舌尖遊泰國。（馮惠宜攝）

報復性旅遊吃起來！疫後出國旅遊夯，連網購異國美食零嘴也相當熱門，為滿足無法出國的民眾，新光三越台中店首度舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」一次網羅韓國40家人氣美食、上千種泰國必買零食甜點，讓消費者不用等網購、代購，一次購足，用舌尖從東北亞玩到東南亞。

新光三越台中店自19日起到5月3日首度舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」，來自韓國40家人氣美食，包括韓綜「超人回來了」吃不停的釜山特產古來思魚板，「非常律師禹英禑」紫菜飯捲，「浪漫速成班」國家代表道地小菜，以及令人無法忘懷的街邊排隊甜點Mini鯛魚燒、小豬燒，超過40種韓式泡菜及醬菜韓國代表性餐桌小菜等。

泰國豐富的物產美食也不惶多讓，這次「韓國、泰國美食雙聯展」，網羅近千種泰國必買零食甜點，包括水上市場必吃泰式奶茶、香蕉煎餅、lay洋芋片泰式船麵口味、大哥花生豆榴槤口味，以及國民零食排行榜MAMA酸辣麵、小老闆海苔、Bento魷魚片、UFC椰子水等。